Детский и лучевой корпуса центра "Коммунарка" достроят в 2023 году

В 2023 году достроят уникальные клиники – это будут детский и лучевой корпуса клинического центра "Коммунарка". Там разместится уникальный комплекс для проведения лучевой терапии 3D и 4D при онкологических заболеваниях, который обеспечит точечное воздействие на клетки опухоли.

Как рассказали в строительной компании, корпус лучевой терапии готов на 20%, там завершили монолитные работы, укладку наружных стен. В ближайшее время строители будут приступать к внутренним стенам и перегородкам.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.