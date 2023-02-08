Москвичам рассказали, что изобретают в детских технопарках столицы

В детских технопарках Москвы юные инженеры изобретают различные технические новшества. Среди них – умные устройства и медицинские аппараты.

На данный момент в городе есть 20 таких технопарков. Они работают на базе ведущих московских университетов.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что инвесторы построят в столице девять промышленных комплексов и технопарков. Благодаря городской программе были заключены соглашения с инвесторами на сумму порядка 25 миллиардов рублей на строительство в САО, ЮЗАО, ТиНАО и ЗелАО.

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