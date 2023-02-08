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Реконструкция транспортной развязки МКАД с улицей Верхние Поля завершится осенью 2023 года

Реконструкция транспортной развязки МКАД с улицей Верхние Поля завершится осенью 2023 года

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Реконструкция транспортной развязки МКАД с улицей Верхние Поля завершится осенью. Она входит в проект создания Южной рокады. Более 15 километров дорог построят и реконструируют в ходе работ на этом участке.

Например, специалисты организуют боковые проезды, по две полосы движения в одном направлении, на отрезке с 14-го по 17-й километр МКАД с обеих сторон. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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