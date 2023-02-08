В Москве в рамках тестирования инноваций заключили контракты на 600 млн рублей

Заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что участники московской программы тестирования инноваций заключили контракты на 600 миллионов рублей. Эта программа существует три года. За это время она стала крупнейшей по числу задействованных площадок – в данный момент их около 200.

В столице проходят испытания почти 100 российских разработок, это рекорд с момента запуска проекта. Предприниматели могут в реальных условиях проверить свои продукты, оценить их конкурентоспособность и получить обратную связь от потребителей.

В программе участвуют компании из 18 отраслей, таких как IT, образование, культура, медицина, строительство, промышленность и другие. Благодаря этому проекту бизнес привлек 800 миллионов рублей инвестиций, отметила Сергунина. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.