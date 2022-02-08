Москвичам рассказали, чем можно заняться в Технопарках

Технопарки в Москве работают как для взрослых, так и для детей. В городе есть около 20 организаций, где школьники от 7 до 17 лет могут заняться IT, нанотехнологиями, дизайном и космонавтикой.

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