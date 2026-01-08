Жителям и гостям столицы рассказали, куда можно пойти гулять в городе 8 января

У москвичей большой выбор развлечений. В парке "Музеон" работает гастрофестиваль "Вкусные морозы", на ВДНХ покажут ледовый спектакль "Лебединое озеро", а любители истории могут отправиться в игру-исследование по 14 старинным особнякам столицы.

Также в городе пройдут выставка "Пушистая зима в большой стране" на Пятницкой улице, праздник "Год Лошади" и спектакль "Морозко" в Большом Факельном переулке. А 10–11 января в парке "Сокольники" гостей ждет фестиваль "Фолкова" с большим хороводом, народными играми и концертами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.