08 января, 09:15

Город

Жителям и гостям столицы рассказали, куда можно пойти гулять в городе 8 января

Жителям и гостям столицы рассказали, куда можно пойти гулять в городе 8 января

Более 700 новых вагонов "Москва 2026" поступят в столичное метро в 2026 году

Движение между станциями "Новокосино" и "Новогиреево" приостановят на три дня

На улицах Москвы продолжаются работы по уборке снега

Три автомобиля столкнулись на Мосфильмовской улице в Москве

Огнеборцы ликвидировали возгорание на востоке Москвы

"Роскосмос" опубликовал снимок циклона, который надвигается на Москву

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 7 января

Пожар произошел на производственном предприятии на проспекте Буденного в Москве

Патрули ЦОДД начали дежурство у популярных локаций в центре Москвы

У москвичей большой выбор развлечений. В парке "Музеон" работает гастрофестиваль "Вкусные морозы", на ВДНХ покажут ледовый спектакль "Лебединое озеро", а любители истории могут отправиться в игру-исследование по 14 старинным особнякам столицы.

Также в городе пройдут выставка "Пушистая зима в большой стране" на Пятницкой улице, праздник "Год Лошади" и спектакль "Морозко" в Большом Факельном переулке. А 10–11 января в парке "Сокольники" гостей ждет фестиваль "Фолкова" с большим хороводом, народными играми и концертами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

