Зимний фестиваль "Путешествие в Рождество" подошел к финалу. В этом году он стал юбилейным, его провели уже в десятый раз.

По всему городу на 36 фестивальных площадках гостей ждала насышенная праздничная программа. В общей сложности для посетителей провели свыше 200 тренировок по фигурному катанию, показали более 1,5 тысячи новогодних представлений. Еще 4 тысячи тематических мастер-классов прошли в разных районах.

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