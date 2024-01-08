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08 января, 19:30

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Зимний фестиваль "Путешествие в Рождество" подошел к финалу

Зимний фестиваль "Путешествие в Рождество" подошел к финалу

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Зимний фестиваль "Путешествие в Рождество" подошел к финалу. В этом году он стал юбилейным, его провели уже в десятый раз.

По всему городу на 36 фестивальных площадках гостей ждала насышенная праздничная программа. В общей сложности для посетителей провели свыше 200 тренировок по фигурному катанию, показали более 1,5 тысячи новогодних представлений. Еще 4 тысячи тематических мастер-классов прошли в разных районах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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