Проект "Зима в Москве" открыл более 400 праздничных площадок

Проект "Зима в Москве" снова захватил столицу, открыв более 400 праздничных площадок. Среди них – десятки уникальных арт-павильонов, таких как "Фабрика подарков" у Новой Третьяковки, гигантский мандарин на Новом Арбате и огромный самовар с сувенирами.

Внутри павильонов гостей ждут товары от московских брендов и дизайнеров: от стильных свитеров и аксессуаров до необычных подарков. Здесь же проходят творческие мастер-классы, встречи и выступления, созданные при участии молодежи и студентов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.