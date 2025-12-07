В Москвариуме начали украшать аквариумы к Новому году

В Москвариуме полным ходом идет подготовка к Новому году. К празднику украсили не только павильоны, но и сами аквариумы, в которых акулы, мурены и медузы теперь водят хороводы вокруг подводной елки.

Оформлением занялся Дед Мороз-водолаз, который параллельно развлекал посетителей. Увидеть шоу с главным зимним волшебником в акваланге можно будет каждый день с 13 декабря. А в пресноводном аквариуме гостей ждут подводные выступления Снегурочки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.