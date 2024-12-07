Атмосферу Москвы 1940-х годов воссоздали в кинопарке "Москино". Окунуться в эпоху помогают театральные представления, концерты военной музыки, киноэкспедиции по городу, мастер-классы и многое другое.



Кроме полного погружения в прошлое, гости могут посетить курсы летчиков, поработать связистами и медиками, получить красноармейские книжки.

Фестиваль продлится 7 и 8 декабря. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

