Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 декабря, 15:30

Город

В кинопарке "Москино" подготовили масштабную историческую реконструкцию

В кинопарке "Москино" подготовили масштабную историческую реконструкцию

На Тверской площади стартовал фестиваль "Московское чаепитие"

Лыжные склоны откроются в Москве на следующей неделе

Собянин: мост через Нагатинский затон планируется ввести в эксплуатацию в январе 2025 года

"Мой район. Новости": остановки транспорта украсили около станции "Динамо"

"Мой район. Новости": путепровод у станции "Бескудниково" связал САО и СВАО

Собянин: мост через Нагатинский затон могут ввести в эксплуатацию уже в январе 2025 года

"Сити. Едим": рестораны рядом с театрами 2.0

Жителей и гостей столицы пригласили на выставку ко дню Музея Москвы

Собянин: катки с искусственным льдом открыли в каждом районе Москвы

В кинопарке "Москино" подготовили масштабную историческую реконструкцию, посвященную битве за Москву. Сегодня и завтра гости смогут увидеть сражение за поселок Красная Поляна и бой за село Белый Раст.

Именно там началось контрнаступление Красной армии в 1941 году. Участниками реконструкции стали более 400 членов военно-исторических клубов из разных городов России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоНаталия Шкода
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика