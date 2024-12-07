В кинопарке "Москино" подготовили масштабную историческую реконструкцию, посвященную битве за Москву. Сегодня и завтра гости смогут увидеть сражение за поселок Красная Поляна и бой за село Белый Раст.

Именно там началось контрнаступление Красной армии в 1941 году. Участниками реконструкции стали более 400 членов военно-исторических клубов из разных городов России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

