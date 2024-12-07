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07 декабря, 09:30

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Кинопарк "Москино" приглашает москвичей на различные мероприятия в выходные дни

Кинопарк "Москино" приглашает москвичей на различные мероприятия в выходные дни

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В выходные дни, 7 и 8 декабря, гости кинопарка "Москино" смогут отправиться на кинопрогулки по Москве 1940-х годов, посетить концерты военной музыки и пройти школу молодого бойца. Все эти мероприятия будут посвящены годовщине контрнаступления советских войск под Москвой в 1941 году.

Для гостей организовали пулеметные курсы, обучение связистов, дворовые игры и школу разведчиков. Кроме того, в 14:00 в субботу и воскресенье посетители кинопарка смогут увидеть премьеру кинотеатрального представления "Говорит Москва! Битва за Москву. Первая победа".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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