Кинопарк "Москино" приглашает москвичей на различные мероприятия в выходные дни

В выходные дни, 7 и 8 декабря, гости кинопарка "Москино" смогут отправиться на кинопрогулки по Москве 1940-х годов, посетить концерты военной музыки и пройти школу молодого бойца. Все эти мероприятия будут посвящены годовщине контрнаступления советских войск под Москвой в 1941 году.

Для гостей организовали пулеметные курсы, обучение связистов, дворовые игры и школу разведчиков. Кроме того, в 14:00 в субботу и воскресенье посетители кинопарка смогут увидеть премьеру кинотеатрального представления "Говорит Москва! Битва за Москву. Первая победа".

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