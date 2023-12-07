Новости часа: количество нарушений правил стоянки в Москве снизилось на 25%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Нарушений правил остановки и стоянки в Москве в новых зонах платной парковки за месяц стало на 25% меньше. Об этом сообщается на сайте Московского паркинга.

Мосгосстройнадзор разрешил строительство центра инноваций и импортозамещения в ТиНАО. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Число поездок на арендованных самокатах в Подмосковье за 2023 год выросло в 2,5 раза. Таковые данные подмосковного Минтранса.