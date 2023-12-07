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Новости

Новости

07 декабря, 20:00

Город

Новости часа: количество нарушений правил стоянки в Москве снизилось на 25%

Новости часа: количество нарушений правил стоянки в Москве снизилось на 25%

Москвичи приняли участие в выборе имени для панды из столичного зоопарка

Павильон "Макет Москвы" обновили к старту выставки "Россия" на ВДНХ

"Мой район. Навигатор": 3 тыс врачей столичных поликлиник повысили свою квалификацию

"Мой район. Навигатор": как организована застройка территории бывшего Тушинского аэродрома

"Мой район. Навигатор": городские службы непрерывно мониторят состояние улиц Москвы

Зоологи объяснили, почему дикие животные стали чаще выходить к людям

Новости часа: Собянин рассказал о разработке новых программ подготовки пилотов

Семь пешеходных мостов построят в столице

"День в Московском зоопарке": акулы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Нарушений правил остановки и стоянки в Москве в новых зонах платной парковки за месяц стало на 25% меньше. Об этом сообщается на сайте Московского паркинга.

Мосгосстройнадзор разрешил строительство центра инноваций и импортозамещения в ТиНАО. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Число поездок на арендованных самокатах в Подмосковье за 2023 год выросло в 2,5 раза. Таковые данные подмосковного Минтранса.

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