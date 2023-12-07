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07 декабря, 12:45

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Международный форум BRICS+ Fashion Summit объединил 3,5 млн человек в столице

Международный форум BRICS+ Fashion Summit объединил 3,5 млн человек в столице

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Три с половиной миллиона человек объединил международный форум BRICS+ Fashion Summit, который прошел в Москве. В нем приняли участие дизайнеры, основатели брендов, представители легкой промышленности и эксперты более чем из 60 стран мира. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

В шоуруме для бизнеса представили коллекции 100 отечественных и 30 зарубежных брендов, в том числе из Китая, Бразилии, Индии, Аргентины, Нигерии и Турции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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