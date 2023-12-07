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07 декабря, 07:15

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На ВДНХ запустили спецпроект для выбора удобного маршрута по выставке

На ВДНХ запустили спецпроект для выбора удобного маршрута по выставке

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Посетителям ВДНХ теперь будет легче построить оптимальный маршрут для прогулки. На выставке запустили спецпроект под названием "Входов много – ВДНХ одна".

Для пользователей доступны варианты маршрутов от арки южного входа, Хованского въезда, из Главного ботанического сада и контрольно-пропускного пункта 1-й Лихоборский. Ознакомиться с ними можно на официальном сайте выставки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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