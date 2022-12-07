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07 декабря, 21:45

Город

Праздничные развлечения ждут гостей в новогодние каникулы на территории ВДНХ

Праздничные развлечения ждут гостей в новогодние каникулы на территории ВДНХ

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Праздничные развлечения ждут гостей в новогодние каникулы на территории ВДНХ. Об этом сообщили в администрации выставки.

Запланированы мастер-классы и квесты. На катке псетителям предложат экскурсии, а на площади Промышленности будут проводить елки для детей. Там с ребятами будут заниматься профессиональные аниматоры. Кроме того, на территории можно будет покататься с тюбинговой горки. Сюрпризы готовят и на другие зимние праздники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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