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НИИ неотложной детской хирургии и травматологии проводит обучение врачей из ЛНР

НИИ неотложной детской хирургии и травматологии проводит обучение врачей из ЛНР

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В Москву приехали медики из детской клинической больницы ЛНР для повышения квалификации. Стажировка проходит в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии по нескольким направлениям – детская хирургия, нейрохирургия, реанимация.

Это уже не первый поток специалистов из Луганска. Врачи приезжают в Москву группами примерно по пять человек. После того как курс завершится, их сменит новая группа медиков из Донецка. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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городмедицинавидеоРоман Карлов
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