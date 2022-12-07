НИИ неотложной детской хирургии и травматологии проводит обучение врачей из ЛНР

В Москву приехали медики из детской клинической больницы ЛНР для повышения квалификации. Стажировка проходит в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии по нескольким направлениям – детская хирургия, нейрохирургия, реанимация.

Это уже не первый поток специалистов из Луганска. Врачи приезжают в Москву группами примерно по пять человек. После того как курс завершится, их сменит новая группа медиков из Донецка. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.