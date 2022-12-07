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Новости

13:45

Политика

Новости часа: Москва выставила на аукционы права на комплексное развитие еще двух участков

Новости часа: Москва выставила на аукционы права на комплексное развитие еще двух участков

Фонари нового типа появятся на улицах столицы в декабре – Бирюков

Москвичам рассказали, где насладиться праздничной атмосферой в городе

Проект по проактивному диспансерному наблюдению запустят в Москве – Ракова

Москвичам рассказали, где насладиться праздничной атмосферой в городе

Москвичам показали, в каких районах города зафиксировано свободное движение автомобилей

Москвичам рассказали о местах в столице, где можно насладиться праздничной атмосферой

Москвичам показали дорожный трафик в столице 7 декабря

"Утро": протяженность столичных утренних заторов составила 110 километров

"Утро": в ЦОДД оценили трафик на дорогах столицы в 5 баллов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Права на комплексное развитие еще двух участков бывших промзон в Москве выставили на торги. Об этом сообщили городские власти.

Российские военные помешали попыткам ВСУ восстановить положение на южно-донецком направлении. Такую информацию озвучили в Минобороны РФ.

Россияне и бизнес сняли в III квартале с карт рекордный объем наличных. Такие данные опубликовал ЦБ РФ.

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