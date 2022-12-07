Новости часа: Москва выставила на аукционы права на комплексное развитие еще двух участков

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Права на комплексное развитие еще двух участков бывших промзон в Москве выставили на торги. Об этом сообщили городские власти.

Российские военные помешали попыткам ВСУ восстановить положение на южно-донецком направлении. Такую информацию озвучили в Минобороны РФ.

Россияне и бизнес сняли в III квартале с карт рекордный объем наличных. Такие данные опубликовал ЦБ РФ.