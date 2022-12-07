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Проект по проактивному диспансерному наблюдению запустят в Москве – Ракова

Проект по проактивному диспансерному наблюдению запустят в Москве – Ракова

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Москва запустит масштабный проект по проактивному диспансерному наблюдению. Он охватит один миллион пациентов с хроническими заболеваниями. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова в ходе Всероссийской конференции "Медицина и качество".

Также в столице в 2023 году появятся зафиксированные алгоритмы оказания медпомощи по нефрологии и ревматологии. Их уже назвали "клиентскими путями". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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