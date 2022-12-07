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Акция "Московская музейная неделя" пройдет с 12 по 18 декабря

Акция "Московская музейная неделя" пройдет с 12 по 18 декабря

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Заключительная в этом году "Московская музейная неделя" пройдет с 12 по 18 декабря. Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, с начала года в этой акции поучаствовали более 1 200 000 человек

Гостей ждут самые разные площадки: музей-панорама "Бородинская битва" организовал экспозицию совместно с музеем-усадьбой Останкино. В акции участвуют также Государственный Дарвиновский музей, Государственный музей Пушкина, Дом-музей Марины Цветаевой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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