Телезрители показали, как дворник в одиночку пытается очистить территорию на севере Москвы

Москвичка решила отблагодарить за работу коммунальщика на севере Москвы и прислала в редакцию эти кадры.

Женщина записала видео, как дворник в одиночку пытается очистить территорию около пятиэтажки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.