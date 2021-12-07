В парке "Яуза" на северо-востоке Москвы началась высадка деревьев

На северо-востоке Москвы в парке "Яуза" начали высаживать деревья. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Деревья выбирали с учетом адаптации к сложным условиям мегаполиса. Так, березы, клены и рябины появятся от улицы Мусоргского до проезда Дежнева, а декоративные яблони, ели и белые ивы – на участке вдоль Юрловского проезда до улицы Молодцова.

Всего до конца года планируют высадить более 1,1 тысячи деревьев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.