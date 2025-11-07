Форма поиска по сайту

Новости

07 ноября, 16:15

Город

В Москве начали установку праздничных украшений, которые служат из года в год

В Москве начали устанавливать праздничные украшения, которые служат из года в год. Подсвеченные цифры и сказочные фигуры появятся в парках, скверах и на пешеходных зонах. Поклонную гору по традиции украсит самый большой новогодний шар.

На Пушкинской, Манежной и Тверской площадях можно будет прогуляться под световыми арками. Также скоро на фонарях появятся искрящиеся фужеры, кристаллы и спирали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

городвидеоНаталия Шкода

