К зимним праздникам Москву украсят конструкциями, которые используют ежегодно. На улицах, в пешеходных зонах, парках и скверах появятся большие световые цифры "2026", на фоне которых смогут фотографироваться жители города и туристы.

Специалисты комплекса городского хозяйства устанавливают световые декоративные конструкции, которые не только создадут праздничную атмосферу, но послужат дополнительным источником освещения. Основная их часть будет размещена на своих привычных местах.

