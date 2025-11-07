Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 ноября, 10:45

Город

К зимним праздникам Москву украсят конструкциями, которые используют ежегодно

К зимним праздникам Москву украсят конструкциями, которые используют ежегодно

"Утро": москвичам рассказали о погоде 7 ноября

"Это Москва. Инфраструктура": монорельс

Собянин подвел итоги первого года работы центра ядерной медицины в "Коммунарке"

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 7 ноября

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 748 мм ртутного столба 7 ноября

Водитель иномарки сбил мужчину в инвалидной коляске на Ленинградском проспекте

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 92% 7 ноября

"Новости дня": многоэтажку обновили по технологии "мокрый фасад" в Борисовском проезде

Пьяный мужчина станцевал на машине в Коммунарке

К зимним праздникам Москву украсят конструкциями, которые используют ежегодно. На улицах, в пешеходных зонах, парках и скверах появятся большие световые цифры "2026", на фоне которых смогут фотографироваться жители города и туристы.

Специалисты комплекса городского хозяйства устанавливают световые декоративные конструкции, которые не только создадут праздничную атмосферу, но послужат дополнительным источником освещения. Основная их часть будет размещена на своих привычных местах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика