Бесплатные экскурсии проводят для посетителей Национального центра "Россия"

На территории бывшего "Экспоцентра" для посетителей открылся Национальный центр "Россия". Каждые 15 минут там проводят бесплатные экскурсии "Создавая будущее". Они начинаются с "Библиотеки будущего", где расскажут, как великие писатели прошлого представляли современный мир и какие их мечты воплотились в жизнь.

После гостей проводят в зал изобретений. Там покажут, какие выдумки писателей со временем превратились в реальные технологии. В финале экскурсии можно посмотреть работы современных авторов не только из России, но и Китая, Ирана, Индии, Бразилии и Эфиопии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.