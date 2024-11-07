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07 ноября, 13:15

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Бесплатные экскурсии проводят для посетителей Национального центра "Россия"

Бесплатные экскурсии проводят для посетителей Национального центра "Россия"

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На территории бывшего "Экспоцентра" для посетителей открылся Национальный центр "Россия". Каждые 15 минут там проводят бесплатные экскурсии "Создавая будущее". Они начинаются с "Библиотеки будущего", где расскажут, как великие писатели прошлого представляли современный мир и какие их мечты воплотились в жизнь.

После гостей проводят в зал изобретений. Там покажут, какие выдумки писателей со временем превратились в реальные технологии. В финале экскурсии можно посмотреть работы современных авторов не только из России, но и Китая, Ирана, Индии, Бразилии и Эфиопии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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