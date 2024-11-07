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07 ноября, 14:30

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Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

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Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

До 2030 года в столице построят еще 16 путепроводов через железную дорогу, сообщил Сергей Собянин. В этом году завершат работы на путепроводе "Текстильщики", достроят путепровод между улицами 800-летия Москвы и Инженерной.

"За девять месяцев 2024 года физические лица и предприниматели арендовали и купили у города по результатам аукционов более 120 земельных участков. На них построят свыше 320 тысяч квадратных метров жилья и коммерческих объектов. Город выставляет на торги участки для строительства различной недвижимости. Найти лоты можно на инвестиционном портале Москвы", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Девять набережных Москвы-реки протяженностью более 6 километров планируется привести в порядок при участии инвесторов. С 2020 года за счет инвесторов реализовано уже пять проектов благоустройства городских набережных.

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