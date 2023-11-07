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07 ноября, 22:15

Город

Павильоны ВДНХ представят спецпрограммы на выставке-форуме "Россия"

Павильоны ВДНХ представят спецпрограммы на выставке-форуме "Россия"

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Павильоны ВДНХ представят спецпрограммы на выставке-форуме "Россия", которая проходит с 4 ноября. Среди них – объекты Музейного города и новый павильон "Атом".

Так, в павильоне городского хозяйства гостям расскажут об особенностях работы коммунальных служб Москвы. Например, как устроена навигация для пешеходов или как подают тепло в многоквартирные дома.

Подробнее о том, что еще подготовили на ВДНХ, – в эфире телеканала Москва 24.

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