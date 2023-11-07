Новости часа: Собянин сообщил о появлении трех новых комфортных кварталов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве появятся три новых комфортных квартала. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Почти 450 тысяч человек побывали на выставке-форуме "Россия" только за первые три дня ее работы. По словам организаторов, это рекордные показатели даже для ВДНХ.

В ГИБДД Москвы призвали запретить езду на электросамокатах детям. Об этом заявил замначальника столичного управления ГИБДД Евгений Логиновский.