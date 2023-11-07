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07 ноября, 21:00

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Новости часа: Собянин сообщил о появлении трех новых комфортных кварталов

Новости часа: Собянин сообщил о появлении трех новых комфортных кварталов

Скорость электросамокатов в Москве могут ограничить до 20 км/ч

Главный каток страны начали заливать на ВДНХ

Благоустройство территории начали возле новой столичной станции "Физтех"

Тематический музей на Красной площади завершит работу 7 ноября

Мэр Москвы рассказал о новой программе ВДНХ к форуму "Россия"

Рыбный рынок "Москва на волне" откроется возле станции метро "Косино"

"Мой район. Навигатор": 100 млн поездок совершили пассажиры на столичных электробусах

"Мой район. Навигатор": больше 750 новых деревьев высадят в столице в 2023 году

"Мой район. Навигатор": парк 40-летия ВЛКСМ благоустроили на юго-западе Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве появятся три новых комфортных квартала. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Почти 450 тысяч человек побывали на выставке-форуме "Россия" только за первые три дня ее работы. По словам организаторов, это рекордные показатели даже для ВДНХ.

В ГИБДД Москвы призвали запретить езду на электросамокатах детям. Об этом заявил замначальника столичного управления ГИБДД Евгений Логиновский.

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