07 ноября, 21:00Город
Новости часа: Собянин сообщил о появлении трех новых комфортных кварталов
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве появятся три новых комфортных квартала. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.
Почти 450 тысяч человек побывали на выставке-форуме "Россия" только за первые три дня ее работы. По словам организаторов, это рекордные показатели даже для ВДНХ.
В ГИБДД Москвы призвали запретить езду на электросамокатах детям. Об этом заявил замначальника столичного управления ГИБДД Евгений Логиновский.