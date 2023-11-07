Скорость электросамокатов в Москве могут ограничить до 20 км/ч

В Москве могут ограничить скорость электросамокатов до 20 км/ч. С таким предложением выступил замначальника столичного управления автоинспекции Евгений Логиновский.

Сейчас действует ограничение до 25 км/ч. Но есть зоны, где самокаты кикшеринга автоматически замедляются до 5 км/ч.

Он добавил, что в 2024 году количество таких зон увеличится на треть – до 350. Логиновский также предложил как можно скорее запретить езду на электросамокатах детям младше 18 лет, и за это должны будут отвечать сервисы аренды.

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