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07 ноября, 21:15

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Скорость электросамокатов в Москве могут ограничить до 20 км/ч

Скорость электросамокатов в Москве могут ограничить до 20 км/ч

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В Москве могут ограничить скорость электросамокатов до 20 км/ч. С таким предложением выступил замначальника столичного управления автоинспекции Евгений Логиновский.

Сейчас действует ограничение до 25 км/ч. Но есть зоны, где самокаты кикшеринга автоматически замедляются до 5 км/ч.

Он добавил, что в 2024 году количество таких зон увеличится на треть – до 350. Логиновский также предложил как можно скорее запретить езду на электросамокатах детям младше 18 лет, и за это должны будут отвечать сервисы аренды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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