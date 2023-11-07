Причалы в Москве подготовили к зиме

Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили московские причалы к зиме. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Он отметил, что все 44 пассажирских причала очистили, промыли лестницы и ограждения. В межнавигационный период на них будет проводиться уборка снега.

Бирюков напомнил, что ранее специалисты провели гидротехнические работы по очистке 11 городских причалов и углублению акваторий шести. Это позволило обеспечить безопасность судоходства.

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