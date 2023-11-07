Почти 450 тыс человек посетили экспозиции субъектов РФ на форуме на ВДНХ

Почти 450 тысяч человек побывали на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ за три дня. Гости посетили экспозиции всех 89 регионов, стенды и павильоны министерств и крупнейших компаний. Как отметили организаторы выставки, такое количество посещений стало рекордом для ВДНХ.

Выставка открылась в столице 4 ноября и будет работать для посетителей до 12 апреля 2024 года. Участие в мероприятии принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, каждая из которых имеет собственный стенд.

Подробнее о том, что подготовили на ВДНХ, – в эфире телеканала Москва 24.