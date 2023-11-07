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07 ноября, 13:30

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Тематический музей на Красной площади завершит работу 7 ноября

Тематический музей на Красной площади завершит работу 7 ноября

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Музей под открытым небом на Красной площади проведет финальный день работы 7 ноября. Экспозицию приурочили к 82-й годовщине военного парада. Тогда сразу после марша по Красной площади на передовую отправились более 30 тысяч человек.

На Красной площади посетители увидят экспозицию военной техники времен Великой Отечественной войны. Всего на главной площади страны выставлены 60 единиц техники, среди которых и легендарный танк Т-34, и зенитная пушка образца 1939 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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