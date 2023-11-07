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07 ноября, 11:30

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Тематические программы представят 18 павильонов ВДНХ на выставке-форуме "Россия"

Тематические программы представят 18 павильонов ВДНХ на выставке-форуме "Россия"

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18 павильонов-резидентов ВДНХ представят тематические программы на Международной выставке-форуме "Россия". Например, в Музее городского хозяйства Москвы посетители увидят 13-метровый макет города. Там же гости узнают, как работают столичные диспетчерские службы.

Выставка-форум "Россия" открыта с 4 ноября. Она демонстрирует главные достижения всей страны. Подробнее о том, что подготовили на ВДНХ, – в эфире телеканала Москва 24.

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