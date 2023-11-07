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07 ноября, 10:00

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Благоустройство возле столичной станции метро "Физтех" выполнено на 60%

Благоустройство возле столичной станции метро "Физтех" выполнено на 60%

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Работы по благоустройству возле станции метро "Физтех" выполнены на 60%. Об этом сообщили в правительстве Москвы.

На территории организуют подходы и подъезды к станции метро, а также расширяют существующие тротуары. Вместо заброшенной железной дороги появились пешеходные аллеи.

Кроме того, там монтируют опоры освещения. В общей сложности у станции метро "Физтех" установят более 50 энергоэффективных фонарей и почти 180 уличных торшеров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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