Благоустройство возле столичной станции метро "Физтех" выполнено на 60%

Работы по благоустройству возле станции метро "Физтех" выполнены на 60%. Об этом сообщили в правительстве Москвы.

На территории организуют подходы и подъезды к станции метро, а также расширяют существующие тротуары. Вместо заброшенной железной дороги появились пешеходные аллеи.

Кроме того, там монтируют опоры освещения. В общей сложности у станции метро "Физтех" установят более 50 энергоэффективных фонарей и почти 180 уличных торшеров.

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