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07 ноября, 10:00

Город

Новые клубы проекта "Московское долголетие" появятся в Нагорном районе столицы

Новые клубы проекта "Московское долголетие" появятся в Нагорном районе столицы

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Новые клубы проекта "Московское долголетие" построят в Нагорном районе столицы. Город выделил под них более 1,5 тысячи квадратных метров площадей.

Клубные пространства планируют открыть на Ялтинской и Фестивальной улицах. Там разместятся кулинарные студии, тренажерные залы, компьютеры и многое другое.

Всего в столице таких центров уже около 100. Они работают в разных районах города. В каждом из них есть пространства, где люди старшего поколения проводят время в компании единомышленников. Они могут изучать литературу, историю, иностранные языки, заниматься спортом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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