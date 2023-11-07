Новые клубы проекта "Московское долголетие" появятся в Нагорном районе столицы

Новые клубы проекта "Московское долголетие" построят в Нагорном районе столицы. Город выделил под них более 1,5 тысячи квадратных метров площадей.

Клубные пространства планируют открыть на Ялтинской и Фестивальной улицах. Там разместятся кулинарные студии, тренажерные залы, компьютеры и многое другое.

Всего в столице таких центров уже около 100. Они работают в разных районах города. В каждом из них есть пространства, где люди старшего поколения проводят время в компании единомышленников. Они могут изучать литературу, историю, иностранные языки, заниматься спортом.

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