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07 ноября, 08:00

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Фотовыставка "Питомцы в Москве" открылась в парке "Яуза"

Фотовыставка "Питомцы в Москве" открылась в парке "Яуза"

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В парке "Яуза" открылась фотовыставка "Питомцы в Москве". В экспозицию вошли 20 стендов со снимками, которые рассказывают о современных площадках для выгула собак.

Кроме того, посетители могут узнать ответы на популярные вопросы о домашних животных, например, для чего нужно дрессировать собаку и как часто с ней нужно выходить на улицу.

Выставка продлится до конца месяца. Найти ее можно у западного входа, неподалеку от перекрестка улиц Кольской и Заповедной. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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