Фотовыставка "Питомцы в Москве" открылась в парке "Яуза"

В парке "Яуза" открылась фотовыставка "Питомцы в Москве". В экспозицию вошли 20 стендов со снимками, которые рассказывают о современных площадках для выгула собак.

Кроме того, посетители могут узнать ответы на популярные вопросы о домашних животных, например, для чего нужно дрессировать собаку и как часто с ней нужно выходить на улицу.

Выставка продлится до конца месяца. Найти ее можно у западного входа, неподалеку от перекрестка улиц Кольской и Заповедной. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.