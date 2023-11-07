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07 ноября, 08:00

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Москвичам рассказали о новой схеме для автовокзалов столицы

Москвичам рассказали о новой схеме для автовокзалов столицы

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Новая схема для автовокзалов, которую разработали в столице, поможет москвичам быстро разобраться с маршрутами. Каждому из вокзалов присвоили определенный цвет. Для удобства пассажиров разместили новые схемы, где отмечены все ключевые направления. Теперь без труда можно определить, в какие города можно добраться с каждого вокзала.

Также появились инфоблоки с информацией о важных событиях московского транспорта. На автовокзалах отметили еще и маршруты по интересам, например, пляжный отдых или горнолыжные курорты. На эту схему нанесли и крупные водоемы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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