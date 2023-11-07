07 ноября, 07:45Город
Выставка "Правда жизни, или Вторая жизнь прочитанных газет" откроется в "Зарядье" 9 ноября
В парке "Зарядье" готовят экспозицию про газеты. Выставка Тани Бродской "Правда жизни, или Вторая жизнь прочитанных газет" откроется 9 ноября. Об этом сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.
Выставку организуют в белокаменном подклете Старого Английского двора. Посетители увидят целую серию керамических экспонатов – примеров того, как раньше использовали газету в быту. А видеоинструкции покажут на медиаэкранах.
Работать выставка будет до 24 декабря. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.