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07 ноября, 07:45

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Выставка "Правда жизни, или Вторая жизнь прочитанных газет" откроется в "Зарядье" 9 ноября

Выставка "Правда жизни, или Вторая жизнь прочитанных газет" откроется в "Зарядье" 9 ноября

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В парке "Зарядье" готовят экспозицию про газеты. Выставка Тани Бродской "Правда жизни, или Вторая жизнь прочитанных газет" откроется 9 ноября. Об этом сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Выставку организуют в белокаменном подклете Старого Английского двора. Посетители увидят целую серию керамических экспонатов – примеров того, как раньше использовали газету в быту. А видеоинструкции покажут на медиаэкранах.

Работать выставка будет до 24 декабря. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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