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07 ноября, 07:45

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Москвичам рассказали, как проходит выставка-форум "Россия" на ВДНХ

Москвичам рассказали, как проходит выставка-форум "Россия" на ВДНХ

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За первые дни работы выставки-форума "Россия" на ВДНХ его посетили тысячи человек. На одной площадке собраны все регионы страны. Каждый из них представляет свои достижения, рассказывает о традициях и культуре.

Например, посетители могут прогуляться в сосновом бору республики Коми, посидеть на льдине среди вечной мерзлоты Ямала или прокатиться на велосипеде по виртуальному Зеленоградску в Калининградской области.

Как говорят организаторы, чтобы обойти и посмотреть все, потребуется не меньше недели. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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