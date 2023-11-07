Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 ноября, 07:45

Город

Москва выделила свыше 60 га земли для строительства дублера Калужского шоссе

Москва выделила свыше 60 га земли для строительства дублера Калужского шоссе

В Москвы вырос спрос на кладовки

Банки заявили о росте заявок на жилищные кредиты в Москве

Музей под открытым небом на Красной площади завершит работу 7 ноября

Собянин рассказал о строительстве спортивных объектов в Москве

Более 72 км велодорожек обустроили в Москве в этом году

Владельцы столичных ресторанов отметили рост посещаемости заведений

Новый парк электробусов откроют в районе Новокосино

Новый автобусный маршрут запустили в ТиНАО

Ремонт эскалаторов начнут на станции метро "Тульская" 7 ноября

Для строительства дублера Калужского шоссе Москва выделила свыше 60 гектаров земли – это десятки участков в ТиНАО. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Трасса протяженностью около 23 километров станет важным элементом всего транспортного каркаса ТиНАО. Она протянется между Калужским и Киевским шоссе, от будущей станции метро "Тютчевская" до Троицка.

Как ожидается, запуск новой автодороги возьмет на себя часть нагрузки с магистралей, а также значительно улучшит транспортную доступность жителей ТиНАО. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городстроительствовидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика