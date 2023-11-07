Москва выделила свыше 60 га земли для строительства дублера Калужского шоссе

Для строительства дублера Калужского шоссе Москва выделила свыше 60 гектаров земли – это десятки участков в ТиНАО. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Трасса протяженностью около 23 километров станет важным элементом всего транспортного каркаса ТиНАО. Она протянется между Калужским и Киевским шоссе, от будущей станции метро "Тютчевская" до Троицка.

Как ожидается, запуск новой автодороги возьмет на себя часть нагрузки с магистралей, а также значительно улучшит транспортную доступность жителей ТиНАО. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.