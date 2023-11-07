Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 ноября, 07:30

Город

Музей под открытым небом на Красной площади завершит работу 7 ноября

Музей под открытым небом на Красной площади завершит работу 7 ноября

Собянин рассказал о строительстве спортивных объектов в Москве

Более 72 км велодорожек обустроили в Москве в этом году

Владельцы столичных ресторанов отметили рост посещаемости заведений

Новый парк электробусов откроют в районе Новокосино

Новый автобусный маршрут запустили в ТиНАО

Ремонт эскалаторов начнут на станции метро "Тульская" 7 ноября

Вторые двери установили в вестибюлях столичного метро

Музей под открытым небом продолжает работу на Красной площади в Москве

Экспозиция в честь годовщины парада 7 ноября 1941 года в Москве работает все праздники

Музей под открытым небом на Красной площади проведет финальный день работы 7 ноября. Экспозицию приурочили к 82-й годовщине военного парада. Тогда сразу после марша по Красной площади на передовую отправились более 30 тысяч человек.

В данный момент о тех событиях под музыку военных лет в театральных представлениях рассказывают более 200 артистов в образах солдат, постовых, врачей, почтальонов. Специально к выставке создали 6 инсталляций в виде московских домов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика