Музей под открытым небом на Красной площади завершит работу 7 ноября

Музей под открытым небом на Красной площади проведет финальный день работы 7 ноября. Экспозицию приурочили к 82-й годовщине военного парада. Тогда сразу после марша по Красной площади на передовую отправились более 30 тысяч человек.

В данный момент о тех событиях под музыку военных лет в театральных представлениях рассказывают более 200 артистов в образах солдат, постовых, врачей, почтальонов. Специально к выставке создали 6 инсталляций в виде московских домов.

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