Более 72 км велодорожек обустроили в Москве в этом году

Более 72 километров дорожек для велосипедов и самокатов обустроили в этом году в Москве. Из них 65 километров – во временной разметке. Об этом сообщили в Дептрансе.

Новые временные велополосы сделали на 17 улицах. Их обустраивают в сезон активности велосипедистов, обозначают оранжевой краской, а на тротуарах ставят специальные знаки.

Как отметили специалисты, больше всего по будням велосипедисты и пользователи самокатов проезжали по улице Лесной – 1,3 тысячи поездок в день.

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