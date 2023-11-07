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07 ноября, 07:15

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Ремонт эскалаторов начнут на станции метро "Тульская" 7 ноября

Ремонт эскалаторов начнут на станции метро "Тульская" 7 ноября

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На столичной станции метро "Тульская" 7 ноября приступят к ремонту эскалаторов. До конца следующей недели там будут поочередно закрывать подъемники южного и северного вестибюлей. Все это необходимо для безопасности пассажиров.

Работа по техобслуживанию и замене эскалаторов в столичной подземке проводится регулярно. Графики публикуются в мобильном приложении "Метро Москвы" и на официальном сайте метрополитена.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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