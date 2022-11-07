На Красной площади заработал музей под открытым небом

На Красной площади открыли музей под открытым небом. У стен Кремля расположилась военная техника советских времен, а также можно увидеть кадры фотохроники. Выставка интерактивная, поэтому посетители могут прочувствовать всю историческую атмосферу.

Годовщину парада 1941 года отмечают 7 ноября. Традиционно к Могиле Неизвестного Солдата несут цветы. В церемонии возложения венков принял участие Сергей Собянин.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.