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07 ноября, 15:45

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Тематический музей под открытым небом организовали на Красной площади

Тематический музей под открытым небом организовали на Красной площади

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В Москве отмечают 81-ю годовщину парада 1941 года. В честь этого на Красной площади открыли тематический интерактивный музей.

Посетители смогут посмотреть выступление Агитбригады, инсталляцию о подвиге женщин во время Великой Отечественной войны и изучить военную технику советских времен. Также они увидят кадры фотохроники военных лет. Подробнее об исторической выставке у стен Кремля – в эфире телеканала Москва 24.

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