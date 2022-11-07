Тематический музей под открытым небом организовали на Красной площади

В Москве отмечают 81-ю годовщину парада 1941 года. В честь этого на Красной площади открыли тематический интерактивный музей.

Посетители смогут посмотреть выступление Агитбригады, инсталляцию о подвиге женщин во время Великой Отечественной войны и изучить военную технику советских времен. Также они увидят кадры фотохроники военных лет. Подробнее об исторической выставке у стен Кремля – в эфире телеканала Москва 24.