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В Москве построят 50 новых пешеходных переходов

В Москве построят 50 новых пешеходных переходов

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В Москве, согласно плану на ближайшие четыре года, будут построены 50 новых пешеходных переходов. Отмечается, что появятся как подземные, так и надземные переходы. Они сделают улицы столицы безопаснее.

На данный момент возводят четыре пешеходных перехода через пути Московских центральных диаметров (МЦД) на Дмитровском шоссе, Лермонтовском проспекте, а также в других районах. Как заявил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, такое решение было принято после того, как железнодорожное движение стало интенсивнее в связи с запуском МЦД.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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