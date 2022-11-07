В Москве построят 50 новых пешеходных переходов

В Москве, согласно плану на ближайшие четыре года, будут построены 50 новых пешеходных переходов. Отмечается, что появятся как подземные, так и надземные переходы. Они сделают улицы столицы безопаснее.

На данный момент возводят четыре пешеходных перехода через пути Московских центральных диаметров (МЦД) на Дмитровском шоссе, Лермонтовском проспекте, а также в других районах. Как заявил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, такое решение было принято после того, как железнодорожное движение стало интенсивнее в связи с запуском МЦД.

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