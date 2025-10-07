Новости Москвы: дом по программе реновации появится на севере столицы

Еще один дом по программе реновации появится на севере столицы. В новостройке на Лобненской улице будет 21 этаж и больше 150 квартир. В каждой из них сделают ремонт. Фасад будет оформлен в серых, бежевых и светло-желтых оттенках. Сдать дом планируют в 2026 году.

Новые трамвайные остановки появились на Халтуринской улице в Москве. Все они сделаны с приподнятой платформой, их оборудовали пандусами и удобными подходами. Благодаря этому посадка и высадка пассажиров станет комфортнее и безопаснее. Кроме того, на остановках установили новые павильоны ожидания. Их выполнили из ударопрочного стекла.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.