Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 октября, 18:15

Город

Новости Москвы: дом по программе реновации появится на севере столицы

Новости Москвы: дом по программе реновации появится на севере столицы

Сильный туман опустится на Москву и область в ночь на 8 октября

Ликсутов рассказал, что Москва вошла в топ-3 ведущих городских экономик мира

"Новости дня": нейроголос будет объявлять остановки в беспилотном трамвае в Москве

Собянин: современный ландшафтный парк появился возле набережной реки Сетуни

"Интервью": Анатолий Гарбузов – о высокотехнологичных отраслях Москвы

Западной станции водоподготовки в Москве исполнился 61 год

Собянин сообщил о включении в программу реновации 9 новых площадок

Сергей Собянин открыл новое фармпроизводство на площадке "Алабушево"

"Интервью": Максим Ликсутов – о московской промышленности

Еще один дом по программе реновации появится на севере столицы. В новостройке на Лобненской улице будет 21 этаж и больше 150 квартир. В каждой из них сделают ремонт. Фасад будет оформлен в серых, бежевых и светло-желтых оттенках. Сдать дом планируют в 2026 году.

Новые трамвайные остановки появились на Халтуринской улице в Москве. Все они сделаны с приподнятой платформой, их оборудовали пандусами и удобными подходами. Благодаря этому посадка и высадка пассажиров станет комфортнее и безопаснее. Кроме того, на остановках установили новые павильоны ожидания. Их выполнили из ударопрочного стекла.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городреновациятранспортвидеоЕкатерина Фоменко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика