Благоустройство возле пересадочного узла "Отрадное" завершилось в Москве
Благоустройство возле пересадочного узла "Отрадное" завершилось на северо-востоке Москвы. Как рассказал заммэра Петр Бирюков, в рамках программы "Чистое небо" воздушные линии убрали под землю в кабельную канализацию.
Также специалисты расширили и обновили тротуары и дороги, поменяли фонари и уличные торшеры. Для пассажиров городского транспорта установили 13 современных остановок с беспроводной связью и зарядными слотами.
