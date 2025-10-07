Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 октября, 10:30

Город

Благоустройство возле пересадочного узла "Отрадное" завершилось в Москве

Благоустройство возле пересадочного узла "Отрадное" завершилось в Москве

"Утро": москвичам рассказали о погоде 7 октября

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 752 мм ртутного столба 7 октября

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 7 октября

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 76% 7 октября

"Новости дня": фонтан "Витали" промыли на Театральной площади в Москве

Реконструкция Пушкинской набережной началась в Парке Горького

"Утро": скорость ветра в Москве составит 2 м/с 7 октября

В одном из дворов столичного района Лефортово появились павлины

На юге Москвы построят дублер МКАД

Благоустройство возле пересадочного узла "Отрадное" завершилось на северо-востоке Москвы. Как рассказал заммэра Петр Бирюков, в рамках программы "Чистое небо" воздушные линии убрали под землю в кабельную канализацию.

Также специалисты расширили и обновили тротуары и дороги, поменяли фонари и уличные торшеры. Для пассажиров городского транспорта установили 13 современных остановок с беспроводной связью и зарядными слотами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городблагоустройствовидеоЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика