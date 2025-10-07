Благоустройство возле пересадочного узла "Отрадное" завершилось в Москве

Благоустройство возле пересадочного узла "Отрадное" завершилось на северо-востоке Москвы. Как рассказал заммэра Петр Бирюков, в рамках программы "Чистое небо" воздушные линии убрали под землю в кабельную канализацию.

Также специалисты расширили и обновили тротуары и дороги, поменяли фонари и уличные торшеры. Для пассажиров городского транспорта установили 13 современных остановок с беспроводной связью и зарядными слотами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.