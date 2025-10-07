Форма поиска по сайту

07 октября, 07:00

Город

Реконструкция Пушкинской набережной началась в Парке Горького

"Утро": скорость ветра в Москве составит 2 м/с 7 октября

В одном из дворов столичного района Лефортово появились павлины

На юге Москвы построят дублер МКАД

Размеры социальных налоговых вычетов увеличили на 50% для москвичей

282 ребенка родились в Москве 6 октября

Спектакль "Подросток оттепели" пройдет на ВДНХ в Москве

"Утро": температура воздуха в Москве составит 15 градусов 7 октября

Собянин рассказал об уникальном центре "Профессии будущего" в ОЭЗ "Технополис "Москва"

Питбайки стали причиной жалоб москвичей на опасные заезды во дворах и парках

В Парке Горького началась реконструкция Пушкинской набережной. Пространство вдоль воды обновят и украсят павильонами, которые по форме будут напоминать круизный лайнер. Павильоны объединят в тематические кварталы с зонами отдыха, спорта и развлечений.

Для художников организуют творческие коворкинги, выставочные площадки и мастерские. На кровле одного из павильонов оборудуют смотровую площадку, с которой можно будет любоваться видами Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

