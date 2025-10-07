Реконструкция Пушкинской набережной началась в Парке Горького

В Парке Горького началась реконструкция Пушкинской набережной. Пространство вдоль воды обновят и украсят павильонами, которые по форме будут напоминать круизный лайнер. Павильоны объединят в тематические кварталы с зонами отдыха, спорта и развлечений.

Для художников организуют творческие коворкинги, выставочные площадки и мастерские. На кровле одного из павильонов оборудуют смотровую площадку, с которой можно будет любоваться видами Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.