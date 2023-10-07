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07 октября, 19:15

Общество

Новости часа: в Москве провели первую в сезоне противогололедную обработку

Новости часа: в Москве провели первую в сезоне противогололедную обработку

Новости часа: четверть месячной нормы осадков может выпасть в Москве

Новости часа: 300 бригад и спецтехника "Мосводостока" дежурят на улицах столицы

Ограничения движения на пересечении МКАД с Липецкой улицей в Москве продлятся до зимы

Москвичам рассказали, как изменились цены на квартиры в столице осенью

Новости часа: в Москве спрогнозировали выпадение четверти месячной нормы осадков 7 октября

Эксперты рассказали об особенностях приобретения квартиры в аренду в Москве

Движение на пересечении МКАД с Липецкой улицей в Москве ограничили до 24 декабря

Эксперты рассказали, выгоднее ли в Москве снять квартиру или приобрести в ипотеку

Движение на пересечении МКАД с Липецкой улицей ограничили из-за строительных работ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве провели первую противогололедную обработку, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Сильный ветер с порывами от 17 до 22 метров в секунду сохранится до утра 8 октября, предупреждает комплекс городского хозяйства.

Пассажиры нового речного маршрута от ЗИЛ до Печатников могут экономить в пути до 30–40 минут, рассказал Сергей Собянин.

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