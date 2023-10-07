Новости часа: в Москве провели первую в сезоне противогололедную обработку

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве провели первую противогололедную обработку, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Сильный ветер с порывами от 17 до 22 метров в секунду сохранится до утра 8 октября, предупреждает комплекс городского хозяйства.

Пассажиры нового речного маршрута от ЗИЛ до Печатников могут экономить в пути до 30–40 минут, рассказал Сергей Собянин.